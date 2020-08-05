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Медведев прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном

Медведев прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря об армяно-азербайджанском конфликте, заявил, что внутри РФ эта тема не должна создавать поводов для насилия и столкновений.
Нагорно-карабахский конфликт
5 августа 2020 г. 17:26

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря об армяно-азербайджанском конфликте, заявил, что внутри РФ эта тема не должна создавать поводов для насилия и столкновений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

"На что, мне кажется, наши правоохранительные органы должны быть сориентированы, это на то, что эта тема внутри страны не должна создавать поводов для применения насилия и каких-либо столкновений", - сказал он.

Медведев отметил, что диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность.

"В противном случае те, кто нарушает российские законы, не важно, какова их национальная принадлежность, должны нести жесткую ответственность по российским законам. А если эти нарушители являются иностранными гражданами, даже дружественных нам стран, к ним нужно применять понятные меры, их надо просто высылать из страны, если для применения ответственности нет каких-то других начал", - считает председатель ЕР.

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