Медведев: Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.

Как передаёт российское бюро Report, об этом он написал в социальной сети "ВКонтакте". "Рассмотрели вопрос о возобновлении авиасообщения с рядом стран с учетом проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, обсудили отношения Российской Федерации со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете продолжающегося обострения на границе этих республик. Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - говорится в сообщении.