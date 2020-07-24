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Медведев: Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий

Медведев: Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.
Нагорно-карабахский конфликт
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24 июля 2020 г. 20:46
Медведев: Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.

Как передаёт российское бюро Report, об этом он написал  в социальной сети "ВКонтакте". "Рассмотрели вопрос о возобновлении авиасообщения с рядом стран с учетом проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, обсудили отношения Российской Федерации со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете продолжающегося обострения на границе этих республик. Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Medvedev: "Yerevan ilə Bakı düşünülməmiş addımlardan uzaq olmalıdır"
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