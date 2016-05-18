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    Медали павших в апрельских боях шехидами военнослужащих вручены членам их семей

    Мирза Новрузов и Мушфиг Оруджев награждены медалью За Родину, а Камран Ширалиев - медалью За отличие в военной службе

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Старший лейтенант Мирза Новрузов и солдат Мушфиг Оруджев, павшие шехидами во время предотвращения провокации армянских вооруженных подразделений в начале апреля, награждены медалью "За Родину", а Камран Ширалиев - медалью "За отличие в военной службе".

    Как сообщает Report, медали военнослужащих 18 мая были вручены членам их семей.

    Медаль М.Новрузова была представлена его сыну Нихату, медаль М.Оруджева - матери Айгюн Оруджевой, а медаль К.Ширалиева - его матери Эльмире Ширалиевой. 

    Выступивший на церемонии заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керем Велиев выразил соболезнования семьям шехидов. Он заявил, что азербайджанская армия становится сильнее с каждым днем: "Она способна предотвратить любую провокацию врага". 

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