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МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве

МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве Армянские вооруженные силы, грубейшим образом нарушая режим гуманитарного прекращения огня и продолжая обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе частным домам, многоквартирным зданиям и х
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 19:19
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве

Армянские вооруженные силы, грубейшим образом нарушая режим гуманитарного прекращения огня и продолжая обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе частным домам, многоквартирным зданиям и хозяйствам, приводящий к пожарам и разрушениям, также прибегают и к экологическому террору.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, так, с территории Республики Армения подвергся артобстрелу Дашкесанский район, находящийся за пределами зоны боевых действий. В результате начался пожар в лесном массиве.

К тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. Им удалось потушить огонь, не допустив его распространения на близлежащие территории. В общей сложности сгорели сухая трава, кустарники и частично деревья на территории около 10 га.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим немедленно сообщить об этом на горячую линию 112 МЧС.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Ermənistanın Daşkəsənə atdığı mərmilərin törətdiyi yanğın söndürülüb

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