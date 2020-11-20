МЧС России обсудило с Азербайджаном гуманитарную ситуацию в Карабахе

Директор Департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев провел переговоры с командующим войсками гражданской обороны Республики Азербайджан Ильхамом Абдуллаевым

Директор Департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев провел переговоры с командующим войсками гражданской обороны Республики Азербайджан Ильхамом Абдуллаевым.

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

В ходе переговоров обсуждались гуманитарные вопросы по восстановлению линий электропередач, связи и газопровода Нагорного Карабаха.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление. Согласно заявлению полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.