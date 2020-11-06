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МЧС провел противопожарную операцию на освобожденных от оккупации землях

МЧС провел противопожарную операцию на освобожденных от оккупации землях Это первая противопожарная операция, проведенная силами МЧС на наших освобожденных землях
Нагорно-карабахский конфликт
6 ноября 2020 г. 12:32
МЧС провел противопожарную операцию на освобожденных от оккупации землях

5 ноября в освобожденном от оккупантов азербайджанском городе Физули возле административного здания на открытом участке загорелись бытовые отходы.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, соответствующим силам Государственной противопожарной службы МЧС, незамедлительно привлеченным на территорию пожара, удалось в кратчайшие сроки потушить огонь, предотвратив перекидывание его на административное здание.

В результате пожара сгорело 50 м² бытовых отходов.

Отметим, что это первая противопожарная операция, проведенная силами МЧС на наших освобожденных землях.

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Версия на английском языке First firefighting operation in our liberated lands
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş torpaqlarımızda ilk yanğınsöndürmə əməliyyatı

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