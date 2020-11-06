МЧС провел противопожарную операцию на освобожденных от оккупации землях

Это первая противопожарная операция, проведенная силами МЧС на наших освобожденных землях

5 ноября в освобожденном от оккупантов азербайджанском городе Физули возле административного здания на открытом участке загорелись бытовые отходы.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, соответствующим силам Государственной противопожарной службы МЧС, незамедлительно привлеченным на территорию пожара, удалось в кратчайшие сроки потушить огонь, предотвратив перекидывание его на административное здание.

В результате пожара сгорело 50 м² бытовых отходов.

Отметим, что это первая противопожарная операция, проведенная силами МЧС на наших освобожденных землях.