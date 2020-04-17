Марков: Россия не признает "выборы" в Нагорном Карабахе

"Россия не признает эти "выборы" и считает Нагорный Карабах частью Азербайджана". Об этом в интервью российскому бюро Report заявил российский общественный деятель, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя так называемый второй тур "выборов", проведенных 14 апреля на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе.

"Одновременно Россия настаивает на том, что в определении судьбы Нагорного Карабаха должна обязательно принимать участие как армянская, так и азербайджанская община. Это определение должно быть в соответствии с принципами, заявленными ООН, которые предполагают территориальную целостность Азербайджанской Республики. Это российская позиция", - сказал Марков.

По мнению российского политолога, эти так называемые "выборы" были очень важны для премьер-министра Армении Никола Пашиняна: "Никол Пашинян хочет сохранить свою власть, которой он добился революционным путем, использовать для того, чтобы стать популярным, а для этого требуется экономический рост. Для экономического роста нужно снятие блокад. Именно поэтому Никол Пашинян хочет пойти по пути Казанской формулы, которая предполагает передачу Арменией Азербайджану захваченных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Но он боится это сделать, поскольку боится, что будет уничтожен радикалами, поэтому хочет политическую ответственность за этот компромисс по Казанской формуле переложить на саму армянскую общину Нагорного Карабаха, чтобы его волю выражали его политические союзники. Поэтому для него эти выборы были сверх важны".

Напомним, организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" были резко осуждены и не приняты международной общественностью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила , что Россия не признает независимость Нагорного Карабаха.