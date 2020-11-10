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Марков: Договоренность по Карабаху откроет позитивные перспективы для всего региона

Марков: Договоренность по Карабаху откроет позитивные перспективы для всего региона "Мне кажется в Азербайджане армяне Карабаха будут жить значительно лучше, чем они жили ранее"
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 17:31
Марков: Договоренность по Карабаху откроет позитивные перспективы для всего региона
Сергей Марков

Достигнутое соглашение по Карабаху откроет позитивные перспективы для всего региона, прежде всего с экономической точки зрения.

Об этом Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Будут разблокированы коммуникации, а это значит значительно легче будет развивать Нахчыван, если будет прямое сообщение между ним и Азербайджаном. Тот же Нагорный Карабах получит свои возможности для развития", - считает эксперт.

По его мнению, капитуляция Армении состоялась в тот момент, когда была взята Шуша и стал ясен "масштаб катастрофы для армян" которые поняли, что проиграли.

Комментируя вопрос о том, будет ли Армения выполнять достигнутые договоренности, эксперт заявил: "Руководство Армении скорее всего будет выполнять договоренности. С другой стороны, если Пашинян будет свергнут, то они могут попытаться сорвать соглашение, но у них мало что получится, потому что Азербайджан перейдет в наступление и армянскую армию ждет катастрофа".

Говоря о российских миротворцах, которых согласно тексту заявления планируется разместить в Карабахе, С. Марков заявил, они являются "гарантом безопасности для армянского населения, которые боятся и мне кажется, боятся напрасно": "Мне кажется в Азербайджане армяне Карабаха будут жить значительно лучше, чем они жили ранее. Зарплаты и пенсии будут выше, работы будет больше. Армянское население Карабаха в большей степени боится под влияние пропаганды".

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