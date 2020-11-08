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Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны

Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны Всем уже ясно, что в ближайшее время Азербайджан полностью восстановит свой суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 13:58
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Сергей Марков

"Президент Азербайджана Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла Шушу. Это главный момент войны. Можно сказать, что вторая карабахская война закончилась полной победой Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Сейчас для Армении есть шанс остановить войну. Если Пашинян даст приказ вывести всю армию Армении из Нагорного Карабаха, где эти войска в ближайшее время окажутся в окружении, то военные действия остановятся и начнутся мирные переговоры", - считает российский эксперт.

"Президент Азербайджана Алиев много раз заявлял, что армянские мирные жители могут спокойно оставаться на территории Азербайджана, где им ничто не угрожает. Азербайджан это современная многонациональная и многоконфессиональная страна, чьей идеологией является мультикультурализм и где живут сейчас около 30 тысяч армян. И где все народы находятся под защитой сильного государства", - заявил С. Марков.

"Война в Нагорном Карабахе скоро закончится в любом случае. Всем уже ясно, что в ближайшее время Азербайджан полностью восстановит свой суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. Азербайджан в шаге от полной победы", - резюмировал российский эксперт.

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