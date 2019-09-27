Жан-Франсуа Мансел осудил подписание "соглашения" с карабахскими сепаратистами

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции (FADA) Жан-Франсуа Мансел осудил подписание 20 сентября "хартии о дружбе" между французским департаментом Изер и оккупированным азербайджанским районом Ходжавенд (Хадрут).

Он заявил французскому бюро Report, что этот документ будет аннулирован, как и предыдущие: "Этот шаг – грубое нарушение норм международного права. Подписание таких хартий незаконно и полностью противоречит международному праву".

Жан-Франсуа Мансел сказал, что позиция Франции по таким вопросам остается неизменной: "Франция считает Нагорный Карабах незаконно оккупированной Арменией территорией. В то же время правительство Франции запретило местным органам самоуправления подписывать какие-либо документы с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе".

Напомним, что французские суды аннулировали "соглашения", подписанные по сей день между сепаратистами оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и некоторыми французскими городами, в том числе Арнувилем, Бур-ле-Валансом, Валансом, Бур-де-Пеажем, Сент-Этьеном и Десин-Шарпьо.