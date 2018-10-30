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Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Баку 1 ноября

Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Баку 1 ноября

Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируется провести до конца года в рамках какого-либо международного мероприятия
© Report

Стамбул. 30 октября. REPORT.AZ/ "Если Армения не сможет наладить нормальные соседские отношения с Турцией и Азербайджаном, то в этом случае независимость Армении оказывается под вопросом".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана.

Глава МИД Азербайджана напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже прибыли в регион накануне: "Сопредседатели уже находятся в регионе. Вчера они провели встречи в Ереване, 1 ноября они прибудут в Баку, где также проведут встречи. 

Ранее мы договорились провести до конца года встречу с армянским коллегой и с участием сопредседателей Минской группы. Надеюсь, эта встреча будет плодотворной. Скорее всего такая встреча пройдет в рамках какого-либо международного мероприятия. Наверно, сопредседатели по итогам визита в регион сами выступят в заявлением по этому поводу.", - заявил Э. Мамедъяров.

Вусаля Аббасова 

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