Мамедъяров: Первым шагом в решении карабахского конфликта должен стать вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана

Первым шагом на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен стать немедленный вывод армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана - Нагорно-Карабахского региона.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на СМИД ОБСЕ в Братиславе.

"Позиция моей страны остается неизменной... Вчера мы провели обсуждения в течение 3,5 часов с армянским коллегой. Я могу сказать, что это были серьезные и тяжелые переговоры. К сожалению, у нас все еще имеются нерешенные вопросы", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, в ходе переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ - США, Россией и Францией - стороны обсудили вопрос о пошаговом достижении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.