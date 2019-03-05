Мамедъяров: Не похоже, что последние заявления из Армении нацелены на мир

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Не похоже, что последние заявления из Армении нацелены на мир".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на пресс- конференции по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, комментируя недавние заявления главы СНБ Армении Артура Ванецяна.

"Я удивляюсь таким заявлениям из Армении. Мы должны готовиться к миру и делаем все для этого. Их заявления не нацелены на мир. Мы должны точно знать, к чему готовить людей",- сказал министр.