Мамедъяров: Если Армения хочет урегулирования конфликта, ей следует продемонстрировать практические шаги в этом направлении

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"Азербайджан — сторона, однозначно заинтересованная в скорейшем урегулировании конфликта. И до сих пор мы продолжаем связывать свои надежды именно с его урегулированием путем переговоров".

Как сообщает Report, об этом в интервью "КоммерсантЪ" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Думаю, что и армянская сторона должна быть заинтересована в этом. Ведь затягивание конфликта принесло неисчислимые человеческие страдания и народу Армении. Захват территорий Азербайджана и их продолжающаяся оккупация на протяжении всех этих лет не принесли Армении никаких осязаемых дивидендов. Зато это привело к росту уровня бедности, безработицы, оттоку населения из страны и прочим проявлениям кризиса. Как говорится, политик думает о выборах, а государственный лидер — о последующих поколениях.

Если армянская сторона преследует цели урегулирования конфликта, то ей следует более однозначно и без лишних проволочек продемонстрировать политическую волю и практические шаги в этом направлении. Мы, со своей стороны, будем всячески приветствовать подобный подход, который следует не только декларировать, но и претворять в жизнь", - заявил Мамедъяров.