Мамедъяров: Армения сама себя загнала в угол, проводя политику агрессии и оккупации

"Мы в Азербайджане возлагаем определенные надежды на здравомыслие нового руководства соседней страны, осознание им того, что без урегулирования отношений с Азербайджаном, без интеграции в широкомасштабное региональное сотрудничество невозможно вывести Армению из того тупика, в который она сама себя загнала, проводя политику агрессии и оккупации".

Как сообщает Report, об этом в интервью "КоммерсантЪ" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Со своей стороны мы дали определенную временную паузу, чтобы новое политическое руководство Армении ознакомилось с деталями переговорного процесса. Этот переходный этап завершен, переговоры возобновились как на уровне лидеров двух стран, так и на уровне глав внешнеполитических ведомств. ... Диалог идет в существующем формате по имеющейся повестке, что вселяет определенный оптимизм", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что вместе с тем зачастую практически параллельно со встречами в рамках переговорного процесса с армянской стороны звучат весьма неоднозначные и бросающие тень на всю конструкцию политического урегулирования заявления: "К сожалению, они носят далеко не единичный характер. Это, конечно же, вызывает тревогу. Так что, могу сказать, прошедший год выдался весьма насыщенным и противоречивым. Сейчас же мы нуждаемся прежде всего в демонстрации политической воли со стороны руководства Республики Армения, чтобы продвигать переговорный процесс".