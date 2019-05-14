Мамедъяров: Армения должна перестать вести себя как ребенок и сесть за стол переговоров

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"Мы не должны обманывать себя, все прекрасно понимают, что происходит, какой есть план урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это понимают не только стороны переговоров, но и в столицах стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и других странах"

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на панели "10-летие Восточного партнерства: Достижения и вызовы в получении конкретных результатов" в рамках проходящего в Брюсселе конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство".

Министр напомнил, что в ходе Парижской встречи 16 января и в ходе недавней Московской встречи в рамках трехстороннего формата с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России стороны конфликта "откровенно обсудили" ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Мы обсудили очень конкретные темы, потому что армянская сторона подняла два вопроса - вопрос государственности и вопрос безопасности. Что касается государственности, то думаю, мы ведем переговоры по этому поводу уже 15 лет. И за 15 лет ситуация вокруг этого более-менее ясная, думаю, это уже не секрет", - заявил Э.Мамедъяров.

Говоря о вопросе безопасности министр указал, что есть идея о том, что сопредседатели будут работать в этом направлении и будут согласовывать свои действия с армянской стороной - "позиция армянской стороны для меня до сих пор не ясна - будут ли это международные миротворцы, как это было подтверждено на известном Будапештском саммите ОБСЕ в 1994 году или будут дополнительные параметры, которые мы готовы обсуждать".

"Но давайте укоротим эту длинную историю, давайте начнем субстантивные переговоры, потому что в ином случае мы будем обсуждать встречи или где эти встречи будут проходить - в лифте или где-то еще, это детская позиция. Нам необходимо сесть и вести переговоры касательно всего того, что было на самом деле обсуждаемо и сделано за это время. Я думаю, наша позиция прозрачная", - отметил азербайджанский министр.