Малена Мард: ЕС поддерживает переговоры в рамках МГ ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Европейский союз поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и переговоры, ведущиеся в рамках Минской группы ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, комментируя визит в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Зальбера.

"Зальбер посещает Армению и Азербайджан на регулярной основе в рамках своего мандата спецпредставителя, осуществляя поддержку мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Конечно, для ЕС очень важно находиться в контакте с обеими сторонами", - заявила М. Мард.