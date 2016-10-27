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Малена Мард: ЕС поддерживает переговоры в рамках МГ ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию

Малена Мард: ЕС поддерживает переговоры в рамках МГ ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию

Для ЕС очень важно находиться в контакте с обеими сторонами

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Европейский союз поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и переговоры, ведущиеся в рамках Минской группы ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, комментируя визит в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Зальбера.

"Зальбер посещает Армению и Азербайджан на регулярной основе в рамках своего мандата спецпредставителя, осуществляя поддержку мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Конечно, для ЕС очень важно находиться в контакте с обеими сторонами", - заявила М. Мард.

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