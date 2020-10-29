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Максим Гауин: Деятельность армянской диаспоры во Франции ослабла

Максим Гауин: Деятельность армянской диаспоры во Франции ослабла "Франция не должна закрывать глаза на оскорбления и угрозы армян".
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 17:06
Максим Гауин: Деятельность армянской диаспоры во Франции ослабла

"Франция не должна закрывать глаза на оскорбления и угрозы армян".

Этими мыслями с французским бюро Report поделился французский историк Максим Гауин (Maxime Gauin).

По его словам, за последние 30 лет во Франции деятельность армянской диаспоры сильно ослабла: "За этот период деятельность армян во Франции сильно уменьшилась, закрылись их газеты, сократились интернет-страницы. В самом Париже во время акций, проводимых армянами в выходные, число участников не превышает нескольких сот. Примерами неудач армянской диаспоры во Франции является ликвидация хартий дружбы, подписанных рядом французских городов с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе и ряд других событий такого рода. Во Франции даже руководство Армении потеряло свой авторитет и прозрачность. Армяне прекрасно понимают, что после возвращения Азербайджаном своих оккупированных территорий у них не останется никаких тем для деятельности во Франции".

Французский историк назвал неприемлемыми угрозы и оскорбления в социальных сетях в адрес лиц, поддерживающих военные операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также французских депутатов, журналистов и членов азербайджанской диаспоры: "Вербальное насилие превратилось в часть деятельности армянской диаспоры во Франции. Армяне во Франции стали фанатичными и очень агрессивными. К сожалению, подвергающиеся угрозам проживающих во Франции армян очень редко подают жалобы. Если они будут своевременно выражать протест против этого явления, возможно, армяне не будут позволять себе столько агрессии".

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Версия на английском языке Maxime Gauin: "Activity of Armenian Diaspora in France has weakened"
Версия на азербайджанском языке Maksim Qoən: "Fransada erməni diasporunun fəaliyyəti çox zəifləyib"

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