Максим Гауин: Деятельность армянской диаспоры во Франции ослабла

"Франция не должна закрывать глаза на оскорбления и угрозы армян".

"Франция не должна закрывать глаза на оскорбления и угрозы армян".

Этими мыслями с французским бюро Report поделился французский историк Максим Гауин (Maxime Gauin).

По его словам, за последние 30 лет во Франции деятельность армянской диаспоры сильно ослабла: "За этот период деятельность армян во Франции сильно уменьшилась, закрылись их газеты, сократились интернет-страницы. В самом Париже во время акций, проводимых армянами в выходные, число участников не превышает нескольких сот. Примерами неудач армянской диаспоры во Франции является ликвидация хартий дружбы, подписанных рядом французских городов с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе и ряд других событий такого рода. Во Франции даже руководство Армении потеряло свой авторитет и прозрачность. Армяне прекрасно понимают, что после возвращения Азербайджаном своих оккупированных территорий у них не останется никаких тем для деятельности во Франции".

Французский историк назвал неприемлемыми угрозы и оскорбления в социальных сетях в адрес лиц, поддерживающих военные операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также французских депутатов, журналистов и членов азербайджанской диаспоры: "Вербальное насилие превратилось в часть деятельности армянской диаспоры во Франции. Армяне во Франции стали фанатичными и очень агрессивными. К сожалению, подвергающиеся угрозам проживающих во Франции армян очень редко подают жалобы. Если они будут своевременно выражать протест против этого явления, возможно, армяне не будут позволять себе столько агрессии".