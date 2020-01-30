Макрон: Франция - один из главных гарантов продолжения мирных переговоров по Карабаху

Франция является одним из главных гарантов продолжения мирных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного гала-ужина Координационного совета армянских организаций Франции.

"В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта Франция играет свою роль в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и является одним из главных гарантов продолжения мирных переговоров", - сказал президент Макрон.

Президент Франции заявил, что поддерживает контакты как с премьер-министром Армении, так и с президентом Азербайджана, заявив, что обеспечение оперативной связи между сторонами является одним из ключевых шагов для ослабления напряженности.

"Неурегулированный конфликт в Нагорном Карабахе – препятствие на пути продвижения архитектуры доверия и безопасности в Европе", – цитируют Макрона армянские СМИ.