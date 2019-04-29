​Лукашенко: ОБСЕ не должна закрывать глаза на карабахский конфликт

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не должна закрывать глаза на конфликты в европейском регионе, главы государств-участников организации должны провести встречу для обсуждения существующих проблем в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели в Минске.

"Накопилось очень много проблем у нас здесь, в общем доме, которые надо решать - Нагорный Карабах, Приднестровье... Добавилась Украина, и это уже серьезный конфликт, многие называют войной. Я слишком часто критикую ОБСЕ за то, что мы слабо реагируем на эти вопросы, а ведь это - непосредственная тема для работы ОБСЕ, так как это - организация, прежде всего, по безопасности на европейском континенте. И закрывать глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя", - заявил А.Лукашенко.

По его словам, главы государств ОБСЕ уже долгое время не могут собраться, чтобы обсудить проблемы в регионе и "наметить пути выхода из существующего положения".

"После Стамбула (саммит ОБСЕ в 1999 году - ред.) главы государств масштабно не собирались, а надо было бы... Надо собираться и решать. Если не удастся решить, то (надо - ред.) хотя бы наметить пути, перспективы какие-то", - добавил белорусский президент.