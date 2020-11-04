Лидер вооруженной группы объявлен в международный розыск

Из-за проведения учений для участников данной группы и совершением ее участниками террористических действий на оккупированных территориях Азербайджана Владимир Вартанов объявлен в международный розыск

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивного характера Республики Армения, поддерживающей терроризм на государственном уровне и использующей терроризм в качестве одного из основных инструментов своей агрессивной политики.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в рамках этих мер Генеральной прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными деяниями, совершенными на территории Азербайджанской Республики Марком де Каккере-Вальменьером - гражданином Франции, называющим себя "фашистом" в социальных сетях и использующего символику фашистской террористической группировки SS, являющимся лидером французской экстремистской группировки Zouaves Paris (ZVP), которая является главным подстрекателем к насилию в Париже, и другими лицами, а также на основании материалов, обнаруженных в СМИ и на страницах социальных сетей.

В ходе расследования было установлено, что вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в октябре 2020-го года в Армению при поддержке её соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимся на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно-признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и участвующих в антитеррористических операциях вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской Республики, используя боеприпасы и военную технику совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды.

По факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по указанному уголовному делу Генеральной прокуратурой подготавливается запрос соответствующим государственным органам Франции о правовой помощи.

В то же время, как ранее сообщалось, по возбужденному Генеральной прокуратурой уголовному делу в отношении гражданина Армении Владимира Вартанова и других лиц, сформировавших не предусмотренную законодательством Азербайджанской Республики вооруженную группу под названием "VoMa" ("Voxj Mnalu Arvest" - искусство выживания), состоящей из граждан различных государств армянского происхождения, а также в связи с проведением учений для участников данной группы и совершением ее участниками террористических и других преступных действий на оккупированных территориях Азербайджана Владимир Вартанов был привлечен в качестве подозреваемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса, решением суда в его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде ареста и объявлен международный розыск.

Интенсивные оперативно-следственные действия по уголовным делам продолжаются.