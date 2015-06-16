​Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 17 июня планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск у горного перехода Омар в Гёйгельском района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспришик, полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и представитель группы планирования высшего уровня полковник Тунджай Севим.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле, Саймон Тиллер и представитель группы планирования высшего уровня полковник-лейтенант Александр Непокрытых.