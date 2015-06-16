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    ​Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    17 июня планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск у горного перехода Омар в Гёйгельском районе

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 17 июня планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск у горного перехода Омар в Гёйгельском района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспришик, полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и представитель группы планирования высшего уровня полковник Тунджай Севим.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле, Саймон Тиллер и представитель группы планирования высшего уровня полковник-лейтенант Александр Непокрытых.

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