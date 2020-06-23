Лейла Абдуллаева: Армения рано или поздно ответит за свои деяния - ИНТЕРВЬЮ

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Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы Информагентства Report.

- 20 июня отмечается ООН как Всемирный день беженцев. Азербайджан – страна, у которой в результате агрессии соседней Армении имеется более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев. Безусловно, в корне этой проблемы стоит захватническая политика Армении, и ее решение непосредственно связано с урегулированием конфликта. Как по-вашему, можем ли мы в достаточной мере привлечь внимание международной общественности к вопросу нарушения прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

- С сожалением должны отметить, что в результате агрессии и оккупации Армении Азербайджан является одной из стран с наибольшим показателем беженцев на душу населения. Армения, грубо нарушив международное право и Устав ООН, начала войну против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана и на оккупированных территориях, а также на территории Армении подвергла этнической чистке более 1 млн азербайджанцев. В результате, сейчас в Азербайджане в связи с ростом численности населения количество вынужденных переселенцев превысило 1,2 млн человек. Разумеется, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и в данной связи обеспечение безопасного и достойного возвращения в свои дома беженцев и вынужденных переселенцев является одним из важнейших вопросов для Азербайджана, и данный вопрос неоднократно и последовательно поднимается на всех двухсторонних и многосторонних платформах. В резолюциях от 1993 года Совбеза ООН, являющегося наиважнейшей платформой, ответственной за обеспечение безопасности в мире, звучит требование, чтобы захватнические силы Армении покинули все оккупированные территории Азербайджана и, как результат, обеспечено возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли и использование ими права на собственность.

Это требование отражено и в решениях и резолюциях многочисленных организаций. Одним словом, позиция международной общественности по данному вопросу известна и однозначна. Речь здесь идет о том, что Армения все еще не выполнила это требование, т.е. эта страна избегает шагов, нацеленных на достижение результата по урегулированию конфликта, и продолжает нарушать фундаментальные права и свободы сотен тысяч человек. Естественно, руководство Армении должно понять, что у захватнической политики нет никаких перспектив, рано или поздно они ответят за нарушение международного права и нарушение прав человека.

Разумеется, пока не решится вопрос возвращения на свои земли вынужденных переселенцев, правительством Азербайджана принимаются все меры для улучшения условий их жизни. До сих пор более 300 000 вынужденных переселенцев были обеспечены квартирами, улучшается социальное обеспечение вынужденных переселенцев. Безусловно, эти меры не рассматриваются как местная интеграция вынужденных переселенцев на постоянной основе. Безопасное и достойное возвращение на свои земли – единственный желанный выбор самих вынужденных переселенцев. Восстановление оккупированного села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района и обеспечение безопасного и достойного возвращения жителей села является проявлением решимости правительства Азербайджана.

- Позиция международной общественности, конечно, известна. Однако в то же время Армения продолжает захватническую политику и незаконную деятельность на оккупированных территориях. Как мы боремся с этим или должны бороться?

- Попытки захватнической Армении укрепить результаты агрессорской политики, поменять экономический, культурный и демографический характер оккупированных территорий, продолжение незаконной деятельности и препятствование возвращению в свои дома азербайджанского населения открыто показывает аннексионистскую политику этой страны.

Кроме того, грубо нарушив международное гуманитарное право, в частности четвертую Женевскую Конвенцию 1949 года и Дополнительные протоколы, Армения осуществляет на оккупированных территориях Азербайджана незаконное заселение. Категоричная позиция международной общественности в связи с незаконным заселением в других случаях, естественно, должна касаться и ситуации на оккупированных территориях Азербайджана. Армения должна понять, что в рамках урегулирования конфликта насильно изгнанные со своих земель люди вернутся в свои дома и собственность. Потому что устойчивого мира и безопасности в регионе можно добиться только с устранением фактора оккупации, путем уважения международно признанных границ и возвращения в свои дома насильно изгнанных со своих земель людей. Альтернативы не существует.

Что касается вопроса как мы боремся или должны бороться с незаконной деятельностью на наших оккупированных территориях, как известно, в связи с незаконной деятельностью в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики и других оккупированных территориях, Армения, ее органы, юридические и физические лица или вступающие в какие-либо контакты и налаживающие коммерческие связи с т.н. сепаратистским режимом физические или юридические лица грубо нарушают территориальную целостность и суверенитет нашей страны, соответствующие законы, нормы и принципы международного права и носят административную и уголовную ответственность.

Наша страна на регулярной основе поднимает в ведущих международных организациях тему незаконной деятельности, осуществляемой на наших оккупированных территориях, и даже в данной связи в резолюции Организации Исламского Сотрудничества, принимаемой на ежегодной основе, отражено требование незамедлительно остановить незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана и прекратить поддержку этой деятельности в какой-либо форме. Конечно, должны предприниматься конкретные шаги по реализации принятых международными организациями документов, захватническая Армения должна понять свою ответственность. Как и в других случаях военной оккупации, оккупация азербайджанских территорий также носит временный характер, и Армения ответит за всю незаконную деятельность, осуществляемую на этой территории.