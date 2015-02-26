​Лейла Алиева призвала всех присоединиться к кампании "Справедливость Ходжалы" - ВИДЕО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В рамках международной кампании "Справедливость Ходжалы", организованной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, издан новый сборник. Об этом Report заявили в пресс-службе Фонда Гейдара Алиева.

В сборнике "Справедливость Ходжалы", подготовленном в связи с 23-ей годовщиной Ходжалинской трагедии, до мировой общественности доводится правдивая информация о преступлении, совершенном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Сборник включает 2 DVD с видеообращением Лейлы Алиевой в связи с кампанией "Справедливость Ходжалы", документальным фильмом об убийстве мирного населения армянскими вооруженными формированиями при участии дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей Советской Армии, Ходжалинском геноциде, книги, буклет, фотографии о Ходжалинских событиях, флеш-карту с новым лого кампании "Справедливость Ходжалы" и промо-продукцией. Также сборник включает электронную презентацию, посвященную Ходжалинскому геноциду. Презентация предусмотрена для представления на различных мероприятиях, в особенности, для зарубежной аудитории.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в своем видеообращении рассказывает о Ходжалинском геноциде, как одном из самых трагических событий 20 века, которое мировое сообщество не смогло предотвратить, а также дает информацию о подробностях этого события, являющегося следствием агрессии Армении в отношении Азербайджана, условиях, в которых оно произошло и его последствиях.