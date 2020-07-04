Лейла Абдуллаева: Оккупация азербайджанских территорий Арменией, носит временный характер

Встреча министра иностранных дел Армении с &т.н "президентом"&незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, является еще одним ярким примером агрессивной и аннексионной политики этой страны. "Такие шаги руководс

Встреча министра иностранных дел Армении с т.н "президентом" незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, является еще одним ярким примером агрессивной и аннексионной политики этой страны. "Такие шаги руководства Армении, а также незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное переселение и переименование, служат усилению оккупации".

Как передает Report, с таким заявлением выступила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя встречу министра иностранных дел Армении с представителем так называемого режима на оккупированных территориях для обсуждения конфликта.

Л.Абдуллаева сказала: "Проводя встречу, Армения не добивается ничего, кроме как самообмана. Принципиальная позиция мирового сообщества по ликвидации армяно-азербайджанского конфликта и последствия агрессивной политики Армении очевидны. Оккупация Армении является временной, и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена ​​в пределах международно признанных границ и будет обеспечено возвращение азербайджанцев, переселенных со своих земель.

Следует отметить, что суть предложений сопредседателей Минской группы, основанных на поэтапном урегулировании конфликта, заключается в выводе оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана и возвращении вынужденных переселенцев в свои дома.