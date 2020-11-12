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Лавров: Вопросу сохранения культурного наследия в Карабахе надо уделить особое внимание

Лавров: Вопросу сохранения культурного наследия в Карабахе надо уделить особое внимание "Предстоит и многое сделать в целом, чтобы культурное наследие и армян, и азербайджанцев, которые связаны с Карабахом очень плотно, глубоко исторически, чтобы оно тоже стало объединяющим моментом в тех шагах, которые предстоит применять"
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 14:55
Лавров: Вопросу сохранения культурного наследия в Карабахе надо уделить особое внимание

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью иностранным журналистам призвал уделить особое внимание теме сохранения культурного наследия в Нагорном Карабахе, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Я уверен, что сейчас, когда мы выходим на мирное урегулирование после прекращения военных действий, этим вопросом - вопросом культурного наследия друг друга, и армян, и азербайджанцев, других групп, которые проживают на территории этих стран, нужно уделить особое внимание. Предстоит и многое сделать в целом, чтобы культурное наследие и армян, и азербайджанцев, которые связаны с Карабахом очень плотно, глубоко исторически, чтобы оно тоже стало объединяющим моментом в тех шагах, которые предстоит применять", — сказал С. Лавров.

Глава МИД России отметил необходимость привлечь ЮНЕСКО к восстановлению памятников культуры в Нагорном Карабахе.

"Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы символы культурного наследия восстанавливать и обеспечивать уважительное к ним отношение, будем привлекать Международный комитет Красного Креста, управление верховного комиссара [ООН] по делам беженцев, чтобы помочь людям вернуться к своим очагам, обустроить эти очаги и наладить нормальную жизнь", - подчеркнул министр.

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