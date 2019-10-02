Лавров: В Карабахе нет опасности возобновления боевых действий

Россия не видит рисков возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на "Валдайском форуме".

"Я не вижу здесь какой-то явной опасности, да и не явной, возобновления каких-то крупных боевых действий", - сказал С.Лавров.

По его словам, российская сторона "будет делать все, чтобы этого не произошло".

"Последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало и они не очень крупные", - указал российский министр.