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​Лавров: В июне Азербайджан и Армения согласуют дату и место новой встречи

​Лавров: В июне Азербайджан и Армения согласуют дату и место новой встречи

Президенты продолжат обсуждение параметров урегулирования в Нагорном Карабахе

Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян в июне согласуют время и место своей следующей встречи, на которой продолжат обсуждение параметров урегулирования в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В июне президенты Азербайджана и Армении согласуют время и место своей следующей встречи, на которой с учетом того, что уже было сделано в рамках политического процесса, продолжится работа по согласованию параметров окончательного урегулирования нагорно-карабахской проблемы", — заявил Лавров по итогам встречи в Вене.

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