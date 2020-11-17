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Лавров: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Карабахе

Лавров: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Карабахе Россия заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 12:36
Лавров: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Карабахе
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Россия заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе, где эта организация давно и активно работает. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Петером Маурером.

"Мы сейчас получили дополнительное поле для взаимодействия, я имею в виду Нагорный Карабах. Неделю назад было подписано трехстороннее совместное заявление президентов Азербайджана, Армении и РФ, - отметил Лавров. - Там развертывается российский миротворческий контингент, и мы знаем, как активно и давно Международный комитет Красного Креста работает в этом регионе. Мы заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия, которое уже активно развивается".

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