Лавров: В 2019 году Россия будет продолжать содействовать решению карабахского конфликта

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В 2019 году Россия будет продолжать содействовать решению нагорно-карабахского конфликта

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошлого года.

"Прошлый год был годом, когда в Армении сменилось руководство, поэтому в том, что касается нашего вклада в работу сопредседателей по нагорно-карабахскому урегулированию, то он ограничился пока ознакомительными встречами. Но в этом месяце планируется очередной контакт сопредседателей от России, Франции и США с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Так что думаю и на этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта, который обрел черты застарелого, но который, конечно, поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и при поддержке международного сообщества, в том числе и сопредседателей", - заявил С.Лавров.

По его словам, прозвучавшие из Баку заявления о готовности "искать развязки" в карабахском урегулировании заслуживают всяческой поддержки, выразив надежду, что в Армении "ответят на это взаимностью".