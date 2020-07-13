Лавров призвал к немедленному прекращению огня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня& обсудил по телефону с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны конфликта к немедленному прекр

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня обсудил по телефону с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня, сообщает российское бюро Report cо ссылкой на МИД РФ.

"Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Сергей Викторович Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонных разговоров министра.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном "как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ".