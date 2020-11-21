Лавров: Позиция Баку и Москвы по примирению в Карабахе совпадает

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью совпадает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью совпадает.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Лавров сказал журналистам по итогам встреч.

«Особо ценим то, что президент Азербайджана неизменно подчеркивает задачу примирения в регионе, в этом весь смысл дальнейшей работы. Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного, добросовестного выполнения всех элементов того, совместного, трехстороннего заявления (по Карабаху – ред.)", - сказал он журналистам по итогам встреч в Азербайджане.

Министр добавил, что "у нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения".