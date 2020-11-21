Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы

"Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер"

Совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху является безальтернативным путем преодоления кризиса, попытки подвергнуть его сомнению неприемлемы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской межведомственной делегации в Армению.

"Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми. И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать", - отметил министр.

Глава МИД РФ также сообщил, что главное внимание в ходе переговоров российской делегации в Ереване было уделено задачам по четкому и полноценному выполнению заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр и президент Армении на встречах с делегацией РФ в Ереване подтвердили полную приверженность выполнению соглашения по Карабаху, добавил Лавров.