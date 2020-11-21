О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы

Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы "Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер"
Нагорно-карабахский конфликт
21 ноября 2020 г. 14:58
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
Сергей Лавров

Совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху является безальтернативным путем преодоления кризиса, попытки подвергнуть его сомнению неприемлемы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской межведомственной делегации в Армению.

"Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми. И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать", - отметил министр.

Глава МИД РФ также сообщил, что главное внимание в ходе переговоров российской делегации в Ереване было уделено задачам по четкому и полноценному выполнению заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр и президент Армении на встречах с делегацией РФ в Ереване подтвердили полную приверженность выполнению соглашения по Карабаху, добавил Лавров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Lavrov: Attempts to question the statement on Karabakh are unacceptable
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Üç liderin Qarabağla bağlı bəyanatını şübhə altına almaq cəhdləri qəbuledilməzdir”

Новости партнеров

Самое важное

Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
21 ноября 2020 г. 15:50
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
21 ноября 2020 г. 14:58
Сергей Шойгу прибыл в Баку
Сергей Шойгу прибыл в Баку
21 ноября 2020 г. 13:48
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
21 ноября 2020 г. 13:34
Захваченную у врага трофейную технику везут в Баку
ФотоЗахваченную у врага трофейную технику везут в Баку
21 ноября 2020 г. 11:46
Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
20 ноября 2020 г. 17:40
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
20 ноября 2020 г. 15:54
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
20 ноября 2020 г. 14:26
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом потерпевшей поражение страны
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом "потерпевшей поражение страны"
20 ноября 2020 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi