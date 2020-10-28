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Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями.
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 22:08

Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

"В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности", - отмечается в сообщении.

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