Лавров: Не все сразу восприняли эту договоренность

«Мы здесь находимся в составе межведомственной делегации по его договоренности с Вами, о том, чтобы мы такой визит осуществили в достаточно сжатые сроки. И это отражает наши намерения, намерения Президента Российской Федерации поддержать, активно поддержа

«Мы здесь находимся в составе межведомственной делегации по его договоренности с Вами, о том, чтобы мы такой визит осуществили в достаточно сжатые сроки. И это отражает наши намерения, намерения Президента Российской Федерации поддержать, активно поддержать усилия по реализации договоренностей от 9 ноября, и одновременно подчеркнуть особый стратегический характер нашего партнерства с Азербайджанской Республикой. И те беседы, которые сегодня здесь предстоят, у наших коллег по своим направлениям нашего взаимодействия, конечно же, будут нацелены на то, чтобы наши двусторонние отношения продвигались и расцветали на благо наших народов».

Как сообщает Report, об этом 21 ноября сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«Мы высоко оценили позицию Азербайджана в поддержку заявления от 9 ноября. Как Вы сказали, уважаемый Ильхам Гейдарович, не все сразу восприняли эту договоренность, пытаясь ее интерпретировать не с точки зрения результата, который заключался в прекращении кровопролития и в переходе к мирной жизни, и к налаживанию процессов восстановления, решении гуманитарных проблем, попытались ее интерпретировать через призму геополитических игр, что, конечно же, не соответствует требованиям современного мира.

Мы особо ценим то, что Президент Азербайджана, уважаемый Ильхам Гейдарович, неизменно подчеркивает задачу примирения в этом регионе, в чем, по нашему глубокому убеждению, состоит весь смысл дальнейшей работы, если мы будем думать действительно о людях, а не о каких-то привнесенных интересах», - сказал С.Лавров.