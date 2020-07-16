Лачынская молодежь массово рвется на фронт

Молодежь родом из Лачынского района с нетерпением ждет приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева идти в бой

Молодежь родом из Лачынского района с нетерпением ждет приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева идти в бой.



Как передает Report, более 200 молодых людей – выходцев из Лачынского района, проживающие в отдельных городах и районах Азербайджана, обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, чтобы записаться добровольцами для участия в боях.



Руководство района поблагодарило молодых людей за их поступок, высоко оценив их желание добровольно пойти на фронт.



В настоящее время все новые и новые молодые люди продолжают совершать обращения в службу.

