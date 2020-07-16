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Лачынская молодежь массово рвется на фронт

Лачынская молодежь массово рвется на фронт Молодежь родом из Лачынского района с нетерпением ждет приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева идти в бой
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 21:18
Лачынская молодежь массово рвется на фронт

Молодежь родом из Лачынского района с нетерпением ждет приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева идти в бой. 


Как передает Report, более 200 молодых людей – выходцев из Лачынского района, проживающие в отдельных городах и районах Азербайджана, обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, чтобы записаться добровольцами для участия в боях. 


Руководство района поблагодарило молодых людей за их поступок, высоко оценив их желание добровольно пойти на фронт.


В настоящее время все новые и новые молодые люди продолжают совершать обращения в службу. 
 

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Версия на азербайджанском языке Laçınlı gənclər döyüşə getmək üçün kütləvi şəkildə qeydiyyatdan keçiblər

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