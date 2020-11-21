La Repubblica о зверствах армян в Физули: Здесь все разрушено

20 ноября на веб-странице влиятельной итальянской газеты La Repubblica был опубликован видеорепортаж командированного в Азербайджан корреспондента данной газеты Пьетро дель Рена под названием "Поездка в Азербайджан после войны: среди разрушенных сел и нер

20 ноября на веб-странице влиятельной итальянской газеты La Repubblica был опубликован видеорепортаж командированного в Азербайджан корреспондента данной газеты Пьетро дель Рена под названием "Поездка в Азербайджан после войны: среди разрушенных сел и неразорвавшихся бомб".

Как сообщает Report, журналист, который начал видеорепортаж с кадров обезвреживания запрещенной фосфорной бомбы, сброшенной армянской армией на территорию Физулинского района в ходе боевых действий, отмечает, что во время поездки на освобожденные азербайджанской армией территории он стал свидетелем ужасающей сцены, полной бесконечных километров разрушений.

Журналист говорит: "Мы в Физули, а точнее на развалинах города. Спустя 30 лет после изгнания армянскими войсками десятков тысяч проживающих здесь азербайджанцев. Война за Нагорный Карабах в начале 1990-х годов запомнилась многочисленными этническими чистками. Здесь все разрушено".

Продвигаясь далее, журналист называет увиденную картину "Ангкор-Ват Кавказа" (Angkor Wat). Он отметил, что эти территории так же, как и Ангкор Ват – столица древних кхмеров, покрыты травой из-за запущенности. "Здесь ничего не осталось. Ни одно здание, ни один дом, ни одна мечеть не остались невредимыми. Вдоль дороги мы видим другие разрушенные села, где бродят только духи. Разрушенные мусульманские кладбища, уничтоженные в боях танки..."

Продолжая репортаж на одном из постов в Физули, принадлежавших армянским вооруженным силам во время оккупации, журналист сказал, что он столкнулся с картиной, создавшей впечатление, что армянские солдаты, бросив боеприпасы, поспешно покинули этот пост.

Журналист доводит до внимания, что Физули освобожден две недели назад.

Журналист, который в своем репортаже отвел место интервью с Фадией Гахрамановой, жительницей города Физули, подчеркивает, что Ф.Гахраманова, проживающая жизнь вынужденной переселенки в течение десятилетий, впервые возвращается в Физули. По словам женщины, армяне вскрыли местные могилы, чтобы удалить золотые зубы. Ее мечта - вернуться на эти территории. Далее женщина рассказывает о геноциде, совершенном против азербайджанского народа, и обосновывает этим решимость азербайджанской армии победить.

В своем репортаже журналист также сообщает, что армяне сожгли свои дома, чтобы не отдать их азербайджанцам, подчеркивает, что этот шаг расценивается как ненависть армян к Азербайджану, которые покидают эти земли.

Коснувшись в репортаже того, что 3 дня назад президент Ильхам Алиев совершил поездку в Физули, журналист, ссылаясь на слова президента, отмечает, что Физулинский район будет восстановлен в короткие сроки и будут созданы необходимые условия для возвращения десятков тысяч вынужденных переселенцев, изгнанных армянскими войсками в 1993 году.