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Кямран Алиев: В Физули не нашли ни одного места, чтобы водрузить флаг

Кямран Алиев: В Физули не нашли ни одного места, чтобы водрузить флаг Физули, который во время существования СССР был крупным городом, армяне сравняли с землей
Нагорно-карабахский конфликт
4 ноября 2020 г. 12:41
Кямран Алиев: В Физули не нашли ни одного места, чтобы водрузить флаг

Генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев 3 ноября дал интервью британскому информационному агентству Reuters.

Как передает Report, в ходе интервью генпрокурор отметил, что азербайджанские войска, войдя в Физули, не нашли места, чтобы водрузить флаг.

"Наши военные не могли найти там место, чтобы водрузить флаг, не было ни одного уцелевшего здания. Физули, который во время существования СССР был крупным городом, армяне сравняли с землей. В Зангилане единственным уцелевшим зданием было здание школы для детей военнослужащих…", - добавил он.

Генпрокурор подробно проинформировал Reuters о преступлениях Армении против мирного населения Азербайджана, отметил, что возбуждено уголовное дело в связи с разрушением большинства из 700 исторических зданий и памятников в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Füzulidə bayraq sancmağa yer qalmamışdı”

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