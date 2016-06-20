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    Песков: Предстоящие переговоры по Карабаху в Санкт-Петербурге будут сложными

    Основная задача предстоящих переговоров - застраховаться от возобновления боевых действий в Карабахе

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Основная задача предстоящих переговоров президентов России, Азербайджана и Армении - застраховаться от возобновления боевых действий в Карабахе".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

    "Основная задача сейчас - застраховаться от возобновления боевых действий, не дать пропасть тем наработкам, которые были на момент возобновления насилия вокруг Карабаха", - сказал Песков.

    По его словам, предстоящие переговоры будут сложными.

    "Президент проведет отдельные встречи: сначала с президентом Армении Сержем Саргсяном, затем - отдельная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После этого состоится отдельная беседа и далее рабочий завтрак уже в составе троих, то есть это будет Путин, Алиев и Саргсян", - сказал Песков.

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