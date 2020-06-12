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Красный крест проверяет информацию об азербайджанце

​Красный крест проверяет информацию об азербайджанце

Сегодня армянская пресса распространила сообщение о том, что 26-летний гражданин Азербайджана пересек границу с Арменией.

Как сообщили Report в Международном комитете Красного креста (МККК), организация поддерживает связь с соответствующими структурами по этому поводу.

"Как вы знаете, Международный комитет Красного Креста в качестве нейтрального посредника уполномочен посещать задержанных в связи с конфликтом лиц, чтобы контролировать обращение с ними и условия содержания, а также дать им возможность связываться со своими семьями", - отмечается в информации. 

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