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    Захарова: Контакты Баку и Еревана - это правильный путь продвижения вперед

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Россия приветствует политические контакты между Баку и Ереваном, которые состоялись в последнее время на различных уровнях.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Париже.

    "Наша позиция по данному вопросу (нагорно-карабахскому урегулированию - ред.) неизменна, не претерпела изменений", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, российская сторона выполняет свою посредническую функцию добросовестно и качественно.

    "Мы приветствуем те политические контакты, которые состоялись в последнее время между Ереваном и Баку на различных уровнях. Мы слышали конструктивные оценки, которые давали сами столицы по этому поводу. Мы считаем, что это правильный путь продвижения вперед", - указала представитель российского МИД.

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