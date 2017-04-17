Штефан Шеннак: Нагорно-карабахский конфликт будет приоритетным для нового Подкомитета ПАСЕ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Конфликты в Нагорном Карабахе и в Приднестровье будут приоритетными для нового Подкомитета ПАСЕ по конфликтам между странами Совета Европы.

Об этом Report заявил председатель этого подкомитета Штефан Шеннак.

По его словам, третий приоритетный конфликт будет определен позже, ведется работа в этом направлении.

Он также добавил, что первое заседание подкомитета состоится в мае в Хельсинки, еще одно заседание пройдет в июне в Вене.

Напомним, в марте депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак избран председателем нового подкомитета ПАСЕ по конфликтам. Штефан Шеннак также является содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).