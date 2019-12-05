Глава МИД Украины: Карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана

Решение украинского кризиса может открыть дорогу к урегулированию затяжных конфликтов, существующих на территории стран ОБСЕ, в том числе и нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на СМИД ОСБЕ в Братиславе.

"В ближайшие дни в Париже в рамках нормандского саммита мы попытаемся достигнуть решения самого большого конфликта в Европе. Мы надеемся, что прогресс в этом направлении может открыть путь к мирному урегулированию затяжных конфликтов не только в Украине, но и в Грузии, Молдове и Азербайджане с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - заявил В.Пристайко.