Президент Ильхам Алиев: "Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права"

"Конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Хельсинкского заключительного акта."

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиева в Баку во время выступления на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

"В прошлом году мы отметили 27-ю годовщину нашей независимости. За это время Азербайджан превратился в развивающуюся страну, обладающую современной инфраструктурой и ясным взглядом на будущее. Одна из основных проблем, с которой мы столкнулись на протяжении многих лет, - оккупация Арменией территорий нашей страны. Уже более двадцати пяти лет Армения продолжает оккупировать Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и еще 7 районов Азербайджана. Это - грубое нарушение международного права. Против нашего народа проведена этническая чистка, в результате армянской агрессии и оккупации более миллиона человек были изгнаны из родных очагов. ОБСЕ дважды направляла на захваченные территории миссию по изучению фактов, и эти отчеты наглядно показывают разрушение нашего исторического наследия и религиозных памятников

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции остались на бумаге. Это - показатель того, что порой резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются на протяжении многих лет. Механизма их выполнения либо не существует, либо он не применяется. А в результате этого азербайджанские земли остаются под оккупацией.

Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации приняли резолюции и постановления, связанные с территориальной целостностью Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена, конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Хельсинкского заключительного акта.

Несмотря на эту большую проблему и гуманитарную катастрофу, Азербайджан смог превратиться в современную страну. Мы проводим активную внешнюю политику. Наша экономическая политика позволила улучшить уровень жизни населения страны. Азербайджан является надежным партнером в области внешней политики. Мы - активные члены Организации исламского сотрудничества. У нас тесные отношения с Европейским Союзом. Приняты документы о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и 9 членами Европейского Союза. Как я уже отметил, «Бакинский процесс» является нашим вкладом с точки зрения налаживания мостов между Европой и мусульманским миром," - заявил, в частности, глава государства.