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Президент Ильхам Алиев: "Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права"

Конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права

"Конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Хельсинкского заключительного акта."

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиева в Баку во время выступления на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

"В прошлом году мы отметили 27-ю годовщину нашей независимости. За это время Азербайджан превратился в развивающуюся страну, обладающую современной инфраструктурой и ясным взглядом на будущее. Одна из основных проблем, с которой мы столкнулись на протяжении многих лет, - оккупация Арменией территорий нашей страны. Уже более двадцати пяти лет Армения продолжает оккупировать Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и еще 7 районов Азербайджана. Это - грубое нарушение международного права. Против нашего народа проведена этническая чистка, в результате армянской агрессии и оккупации более миллиона человек были изгнаны из родных очагов. ОБСЕ дважды направляла на захваченные территории миссию по изучению фактов, и эти отчеты наглядно показывают разрушение нашего исторического наследия и религиозных памятников

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции остались на бумаге. Это - показатель того, что порой резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются на протяжении многих лет. Механизма их выполнения либо не существует, либо он не применяется. А в результате этого азербайджанские земли остаются под оккупацией.

Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации приняли резолюции и постановления, связанные с территориальной целостностью Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена, конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Хельсинкского заключительного акта.

Несмотря на эту большую проблему и гуманитарную катастрофу, Азербайджан смог превратиться в современную страну. Мы проводим активную внешнюю политику. Наша экономическая политика позволила улучшить уровень жизни населения страны. Азербайджан является надежным партнером в области внешней политики. Мы - активные члены Организации исламского сотрудничества. У нас тесные отношения с Европейским Союзом. Приняты документы о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и 9 членами Европейского Союза. Как я уже отметил, «Бакинский процесс» является нашим вкладом с точки зрения налаживания мостов между Европой и мусульманским миром," - заявил, в частности, глава государства.

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