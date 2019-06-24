Комитет министров СЕ проведет в декабре очередные обсуждения по делу "Чираговы против Армении"

"В настоящее время в повестке дня Европейского суда по правам человека нет серьезных вопросов, связанных с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава сектора отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации президента, постоянный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

По его словам, есть жалобы, связанные со всеми государствами, в том числе с Азербайджаном: "Они в основном связаны с уважением личной жизни, свободой и другими правами".

Ч.Аскеров напомнил, что решение по делу Чираговых уже принято и когда-то рассматривалось на заседании Комитета министров Совета Европы: "В следующий раз вопрос будет рассмотрен в декабре этого года, и мы ожидаем, что правительство Армении предоставит информацию о мерах, предпринятых для реализации принятого решения. Информации пока нет. Ясно только одно - Армения отказывается выполнять решение".