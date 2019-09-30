Госсекретарь Франции: Комитет министров Совета Европы поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ

"Минская группа ОБСЕ пытается решить карабахский конфликт".

Как сообщает французское бюро Report, об этом, выступая на осенней сессии ПАСЕ, заявила госсекретарь Франции Амели де Мончалин (Amelie de Montchalin).

По ее словам, Комитет министров Совета Европы поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ, прилагающей усилия для решения конфликта: "Приоритетным вопросом является безопасная жизнь вынужденных переселенцев. При вступлении в членство Совета Европы, Армения и Азербайджан взяли на себя обязательства по мирному решению конфликта".