Командующий миротворческим контингентом РФ в Карабахе провел встречу в Ереване

Командующий миротворческим контингентом РФ, генерал-лейтенанта Рустам Мурадов провел встречу с министром обороны Армении Давидом Тонояном

Командующий миротворческим контингентом России, генерал-лейтенанта Рустам Мурадов провел встречу с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Р. Мурадов прибыл в регион с целью контроля режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Входе встречи были обсуждены вопросы организации и осуществления миротворческим подразделением миссии.

Отметим, что Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана. По некоторым источникам, он азербайджанского происхождения.

С декабря 2018 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа РФ. Указом Президента России от 20 февраля 2020 года Р. Мурадову присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант.

Миротворческий контингент России в Карабахе развертывается в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники по итогам договоренностей, достигнутых между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.