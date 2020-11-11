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Командующий миротворческим контингентом РФ в Карабахе провел встречу в Ереване

Командующий миротворческим контингентом РФ в Карабахе провел встречу в Ереване Командующий миротворческим контингентом РФ, генерал-лейтенанта Рустам Мурадов провел встречу с министром обороны Армении Давидом Тонояном
Нагорно-карабахский конфликт
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11 ноября 2020 г. 15:45
Командующий миротворческим контингентом РФ в Карабахе провел встречу в Ереване
Рустам Мурадов
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Командующий миротворческим контингентом России, генерал-лейтенанта Рустам Мурадов провел встречу с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Р. Мурадов прибыл в регион с целью контроля режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Входе встречи были обсуждены вопросы организации и осуществления миротворческим подразделением миссии.

Отметим, что Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана. По некоторым источникам, он азербайджанского происхождения.

С декабря 2018 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа РФ. Указом Президента России от 20 февраля 2020 года Р. Мурадову присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант.

Миротворческий контингент России в Карабахе развертывается в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники по итогам договоренностей, достигнутых между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin rəhbəri Yerevanda görüş keçirib

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