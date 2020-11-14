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Командующий миротворцами РФ рассказал о ситуации в Карабахе

Командующий миротворцами РФ рассказал о ситуации в Карабахе Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется, боевых действий нет
Нагорно-карабахский конфликт
14 ноября 2020 г. 16:34
Командующий миротворцами РФ рассказал о ситуации в Карабахе

Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется, боевых действий нет. Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерала-лейтенанта Рустама Мурадова.

"Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили с 00.00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", - сказал Мурадов.

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