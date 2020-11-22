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Кестутис Янкаускас: Надеемся, что в будущем подобных инцидентов в Карабахе не будет

Кестутис Янкаускас: Надеемся, что в будущем подобных инцидентов в Карабахе не будет Каждый, кто приезжает сюда, видит, что такое война, разрушения, мир. Эти два фактора показывают противоречие между войной и миром
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 17:02
Кестутис Янкаускас: Надеемся, что в будущем подобных инцидентов в Карабахе не будет
Кестутис Янкаускас

"Каждый, кто приезжает сюда, видит, что такое война, разрушения, мир. Эти два фактора показывают противоречие между войной и миром".

Как сообщает командированный в Физули корреспондент Report, об этом заявил глава делегации ЕС, посетившей Физули, посол Кестутис Янкаускас.

"Все хотят развития и мира. Европейский Союз сотрудничает с Азербайджаном и регионом во имя мира и развития. Мы надеемся, что таких событий не будет в будущем, будут только мир и благополучие. Я благодарю официальных лиц Азербайджана за то, что они привели нас сюда, и мы смогли увидеть все это собственными глазами", - сказал глава представительства ЕС в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəsi: Ümid edirik, gələcəkdə Qarabağda belə hadisələr olmayacaq

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