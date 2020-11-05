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Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный

Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный Именование этого конфликта религиозным вызывает удивление и сожаление
Нагорно-карабахский конфликт
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5 ноября 2020 г. 15:02
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
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"Во Франции есть те, кто старается придать нагорно-карабахскому конфликту религиозный характер, чтобы бросить тень на вопрос территориальной целостности Азербайджана".

Об этом французскому бюро Report сказал профессор Национального центра научных исследований Франции, историк Керим Ифрак.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт – вопрос территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, однако во Франции ряд политиков, СМИ намеренно пытаются придать этому религиозный характер: "Во Франции бывают попытки внести нагорно-карабахский вопрос в повестку в различной искаженной форме, закрывая глаза на его историю. Именование этого конфликта религиозным вызывает удивление и сожаление. Этим занимаются те, кто не смыслят ничего в истории. В 2020 году недопустимо распространение информации, выдающей вопрос суверенитета, территориальной целостности одного государства за религиозный вопрос, следует принимать серьезные меры против этого".

По словам К.Ифрака, те, кто пытается придать нагорно-карабахскому конфликту религиозный характер, "прибегают к тактике слабых": "Нагорно-карабахский вопрос не вопрос культуры, а безоговорочно вопрос политики и геополитики. Зная о сегодняшней напряженности вокруг темы ислама, группа лиц намеренно пытается выдать этот конфликт за религиозный вопрос, закрывая глаза на его историю".

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Версия на английском языке French historian: Nagorno-Karabakh conflict is a matter of Azerbaijan's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Fransalı tarixçi: "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsidir"

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